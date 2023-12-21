Отец Игнатенко был ранен под Бахмутом и проходит реабилитацию в Германии

Отец полузащитника «Бордо» и сборной Украины Даниила Игнатенко получил серьезное ранение под Бахмутом, где в рядах ВСУ помогал отражать натиск российских оккупационных войск. Об этом сообщает Girondins4Ever со ссылкой на sudouest.fr.

Отмечается, что отец Игнатенко был эвакуирован в Германию, где его прооперировали. В настоящий момент украинский военный продолжает оставаться под наблюдением немецких специалистов, которые помогают родственнику хавбека «Бордо» проходить реабилитацию.

В то же время мать Даниила Игнатенко сейчас также находится за пределами Украины – в Италии.

В феврале нынешнего года Игнатенко в интервью французской прессе заявил, что его отец воюет в «самой горячей точке Украины».

«Мой отец сейчас на войне, он в самой горячей точке Украины. Каждый день думаю, смогу ли завтра поговорить с ним?» - говорил тогда Игнатенко.

В нынешнем сезоне 26-летний Даниил Игнатенко является одним из ключевых футболистов «Бордо». Он сыграл 16 матчей за команду в Лиге 2, отличившись одним ассистом. «Жирондинцы» ныне занимают 13-е место в турнирной таблице.