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  4. ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
Германия
21 декабря 2023, 16:53 | Обновлено 21 декабря 2023, 17:16
2592
3

ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой

Джулия Гвинн быстро исправила ситуацию

21 декабря 2023, 16:53 | Обновлено 21 декабря 2023, 17:16
2592
3
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
Getty Images/Global Images Ukraine. Джулия Гвинн

Футболистка мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн попала в курьезную ситуацию во время матча женской Бундеслиги против «Нюрнберга».

Готовясь выйти на замену и слушая установку тренера, Джулия обнаружила, что забыла надеть под тренировочные штаны игровые шорты. Быстро сбегав в раздевалку, Гвинн исправила недочет и все же вышла на поле.

Правда, помочь «Баварии» победить Джулия, выступающая на позиции защитника, не смогла – поединок завершился вничью 1:1. В турнирной таблице мюнхенцы занимают второе место, отставая на одно очко от лидирующего «Вольфсбурга».

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Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Нюрнберг курьезы видео
Источник YouTube
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