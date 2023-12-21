ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
Джулия Гвинн быстро исправила ситуацию
Футболистка мюнхенской «Баварии» Джулия Гвинн попала в курьезную ситуацию во время матча женской Бундеслиги против «Нюрнберга».
Готовясь выйти на замену и слушая установку тренера, Джулия обнаружила, что забыла надеть под тренировочные штаны игровые шорты. Быстро сбегав в раздевалку, Гвинн исправила недочет и все же вышла на поле.
Правда, помочь «Баварии» победить Джулия, выступающая на позиции защитника, не смогла – поединок завершился вничью 1:1. В турнирной таблице мюнхенцы занимают второе место, отставая на одно очко от лидирующего «Вольфсбурга».
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