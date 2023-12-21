Бывший футболист Динамо останется без клуба в Турции

Бывший футболист киевского «Динамо» Юнес Беланда вскоре останется без клуба.

Как сообщают турецкие СМИ, «Адана Демирспор», за который последнее время выступал марокканец, решил распрощаться с Юнесом. Турецкий клуб разорвет контракт с 33-летним легионером по обоюдному согласию.

Отметим, что Беланда перешел в «Адана Демирспор» перед началом сезона-2021/2022. За это время провел за команду 74 матча и забил 19 мячей. За время выступлений в составе «Динамо» с 2013-го по 2016-й провел за киевский клуб 88 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей, став двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины.