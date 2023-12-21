Довбика и Цыганкова там не будет. Жирона выступает против Суперлиги
Лидер чемпионата Испании не будет участвовать в новом соревновании
Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.
Каталонская «Жирона», за которую выступают украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков, официально объявила, что не поддерживает идею создания Европейской Суперлиги. Таким образом, клуб присоединился к ряду других испанских команд, выступивших против нового соревнования.
По информации Onda Cero все клубы Ла Лиги, кроме «Реала», в сегодняшних матчах сыграют в футболках в знак протеста против Суперлиги.. То есть «Жирона» в матче с «Бетисом» также присоединится к акции.
#EarnItOnThePitch https://t.co/K3OlrLnU7V— Girona FC (@GironaFC_Engl) December 21, 2023
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