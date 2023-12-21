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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 15:17 | Обновлено 21 декабря 2023, 15:38
955
0

Довбика и Цыганкова там не будет. Жирона выступает против Суперлиги

Лидер чемпионата Испании не будет участвовать в новом соревновании

21 декабря 2023, 15:17 | Обновлено 21 декабря 2023, 15:38
955
0
Довбика и Цыганкова там не будет. Жирона выступает против Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 21 декабря 2023 года, суд Европейского союза объявил, что ФИФА и УЕФА не имеют права накладывать санкции на клубы, которые хотят участвовать в Европейские Суперлиге.

Каталонская «Жирона», за которую выступают украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков, официально объявила, что не поддерживает идею создания Европейской Суперлиги. Таким образом, клуб присоединился к ряду других испанских команд, выступивших против нового соревнования.

По информации Onda Cero все клубы Ла Лиги, кроме «Реала», в сегодняшних матчах сыграют в футболках в знак протеста против Суперлиги.. То есть «Жирона» в матче с «Бетисом» также присоединится к акции.

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Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Европейская Суперлига
Источник ФК Жирона
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