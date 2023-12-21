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Европейская Суперлига
21 декабря 2023, 14:47 | Обновлено 21 декабря 2023, 15:40
829
8

Болельщики смогут смотреть матчи футбольной Суперлиги бесплатно

Для этого будет создана инновационная платформа Unify

21 декабря 2023, 14:47 | Обновлено 21 декабря 2023, 15:40
829
8
Болельщики смогут смотреть матчи футбольной Суперлиги бесплатно
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчи новосозданной футбольной Суперлиги болельщики смогут смотреть абсолютно бесплатно.

Для этого будет создана новая и инновационная цифровая потоковая платформа для просмотра всех матчей в прямом эфире. Называться она будет Unify. Помимо самих матчей, Unify также будет транслировать основные моменты, анализ и информацию о матчах, клубный контент и многие другие интерактивные возможности.

«Футбол – это спорт для всех. Фанатам в настоящее время приходится накапливать множество непомерно дорогих платных подписок, и нужны новые идеи. Другие развлекательные заведения постоянно совершенствуют свой контент, и футболу нужны инновационные идеи для привлечения болельщиков, особенно молодых. Мы хотим подарить это уникальное и зрелищное соревнование всем болельщикам по всему миру. Мы хотим, чтобы они могли получить доступ к лучшим играм и инновационному опыту самым простым способом. Заботясь о болельщиках, мы укрепим позиции футбола как единственного по-настоящему глобального вида спорта», – отметил Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22 Sports Management, занимающейся развитием Суперлиги.

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Источник Mundo Deportivo
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Комментарии 8
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Xvalenok03
Бесплатно это хорошо.
А сколько это будет стоить *бесплатно*?
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+4
Віктор Коробка
Що робити - зараз "ера популістів". Але ми-то знаємо, де знаходиться безкоштовний сир.
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+3
anacreon
хахаха. Агонія. Не знають, як подати фанатам, то вирішили купити безплатним сиром.
Один рік безплатно, а потім 200 євро за місяць.
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+3
potemkin78
верим конечно. 
Ответить
+2
Gold Stoned
УЄФА нагибають  
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+2
Умник
Упл лучше и за деньги. Какая супер лига. Кто там вообще играет?
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+1
serhiy
Суперліга -безплатно , УПЛ-платно ! )))
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+1
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