Болельщики смогут смотреть матчи футбольной Суперлиги бесплатно

Матчи новосозданной футбольной Суперлиги болельщики смогут смотреть абсолютно бесплатно.

Для этого будет создана новая и инновационная цифровая потоковая платформа для просмотра всех матчей в прямом эфире. Называться она будет Unify. Помимо самих матчей, Unify также будет транслировать основные моменты, анализ и информацию о матчах, клубный контент и многие другие интерактивные возможности.

«Футбол – это спорт для всех. Фанатам в настоящее время приходится накапливать множество непомерно дорогих платных подписок, и нужны новые идеи. Другие развлекательные заведения постоянно совершенствуют свой контент, и футболу нужны инновационные идеи для привлечения болельщиков, особенно молодых. Мы хотим подарить это уникальное и зрелищное соревнование всем болельщикам по всему миру. Мы хотим, чтобы они могли получить доступ к лучшим играм и инновационному опыту самым простым способом. Заботясь о болельщиках, мы укрепим позиции футбола как единственного по-настоящему глобального вида спорта», – отметил Бернд Райхарт, генеральный директор компании A22 Sports Management, занимающейся развитием Суперлиги.