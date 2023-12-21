Богдан Михайличенко покинет загребское Динамо зимой

Главный тренер загребского «Динамо» Сергей Якирович составил список игроков, на кого он не будет рассчитывать во второй части сезона-2023/2024.

В число пяти футболистов попал и украинский защитник Богдан Михайличенко, у которого возник конфликт с наставником. В ближайшее зимнее трансферное окно клуб постарается продать нашего соотечественника. Одним из кандидатов, где может продолжить карьеру Богдан, называют бельгийский «Вестерло», за который выступает еще один украинец Сергей Сидорчук.

Отметим, что Михайличенко перешел в «Динамо» (Загреб) летом нынешнего года и провел за команду 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.