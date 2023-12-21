Вместе с Беллингемом. Украинец попал в список лучших игроков мира U-20
Павел Исенко является лучшим вратарем мира, рожденным в 2003 году
Футбольная обсерватория CIES опубликовала привычную для себя сборную из игроков, которые родились в 2003 году.
Среди таких европейских звезд как Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Байер») и Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») есть и украинец. Ворота этой символической сборной защищает вратарь полтавской «Ворсклы» Павел Исенко.
Также в команде присутствуют партнер Довбика и Цыганкова по «Жироне» Арнау Мартирес и партнер Мудрика по «Челси» Леви Колвилл.
Павел Исенко в этом сезоне провел 21 матч за «Ворсклу», пропустив 29 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Ранее футбольная обсерватория CIES добавила Илью Квасницу в список лучших финишеров Европы.
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