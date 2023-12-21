Экс-форвард Александрии и Металлиста 1925 завершил карьеру

Нападающий Виталий Пономарь завершил карьеру. Об этом 33-летний форвард сообщил сайту Sport.ua.

«Я уже закончил футбольную карьеру и сейчас тренирую в академии ФК «Александрия». Принял такое решение из-за травмы? Скорее всего да».

Последним клубом футболиста был «Диназ», выступающий в Первой лиге. В сентябре этого года Пономарь договорился о разрыве контракта с вышгородским клубом, который был рассчитан до конца 2024 года.

В «Диназ» Виталий перешел минувшим летом после многомесячной игровой паузы, связанной с разрывом ахилла. В составе команды Александра Головко воспитанник купянского футбола сыграл всего 9 минут в выездном поединке 3-го тура Первой лиги с «Ингульцем» (0:3).

Пономарь известен по выступлениям за «Шахтер-3», «Александрию» (в ее составе он стал победителем Первой лиги в 2015 году, бронзовым призером УПЛ в 2019-м и провел 6 матчей в Лиге Европы), «Волынь» и «Металлист 1925».

В общей сложности на профессиональном уровне футболист провел 373 матча и забил 79 мячей.