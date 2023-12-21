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  4. ФОТО. Представлен официальный постер Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
21 декабря 2023, 13:26 |
174
0

ФОТО. Представлен официальный постер Ролан Гаррос 2024

Презентация состоялась на Эйфелевой башне

21 декабря 2023, 13:26 |
174
0
ФОТО. Представлен официальный постер Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос

Организаторы Открытого чемпионата Франции представили постер турнира, запланированного на 2024 год.

Презентация состоялась на Эйфелевой башне.

Художником нынешнего постера стал Поль Русто, который удачно соединил теннис и пейзаж над Сеной.

Ролан Гаррос 2024 запланирован на период с 20 мая по 9 июня. Сейчас действующими чемпионами в одиночном разряде являются полька Ига Свёнтек и серб Новак Джокович.

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фото Париж
Источник Sport.ua
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