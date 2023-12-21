Ролан Гаррос21 декабря 2023, 13:26 |
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ФОТО. Представлен официальный постер Ролан Гаррос 2024
Презентация состоялась на Эйфелевой башне
21 декабря 2023, 13:26 |
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Организаторы Открытого чемпионата Франции представили постер турнира, запланированного на 2024 год.
Презентация состоялась на Эйфелевой башне.
Художником нынешнего постера стал Поль Русто, который удачно соединил теннис и пейзаж над Сеной.
Ролан Гаррос 2024 запланирован на период с 20 мая по 9 июня. Сейчас действующими чемпионами в одиночном разряде являются полька Ига Свёнтек и серб Новак Джокович.
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