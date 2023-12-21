Результативность в УПЛ – самая низкая за последние шесть сезонов

В нынешнем сезоне команды УПЛ забили 311 мячей в 128 матчах, сыгранных с начала сезона-2023/2024.

Средняя результативность чемпионата Украины составляет 2,42 гола за игру, что, по информации официального сайта УПЛ, является самым низким показателем за последние шесть сезонов.

Самым результативным туром стал 11-й, в котором было забито 28 мячей, а меньше всего голов (9) было забито в 10-м – правда, в нем еще должен быть сыгран перенесенный матч между «Зарей» и «Шахтером».

Также отмечается, что за всю историю проведения чемпионатов Украины было проведено 7085 матчей, в которых забито 17995 мячей (в среднем – 2,53 мяча за игру). Худшим же сезоном по результативности был 2004/2005 со средним показателем 2,14 мяча за игру, лучшим – 2019/2020 (2,78).