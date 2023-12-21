ВИДЕО. Лионель Месси стал лучшим спортсменом Аргентины

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом страны по итогам 2023 года.

Футболист стал обладателем премии Olimpia de Oro Award, которая присуждается Союзом спортивных журналистов Аргентины (CPD). Лео уже третий раз подряд триумфовал в номинации на лучшего спортсмена страны, и догнал по количеству наград бывшего боксера Сантоса Ласьяра.