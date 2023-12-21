ВИДЕО. Лионель Месси стал лучшим спортсменом Аргентины
Футболист третий раз подряд триумфовал в номинации
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом страны по итогам 2023 года.
Футболист стал обладателем премии Olimpia de Oro Award, которая присуждается Союзом спортивных журналистов Аргентины (CPD). Лео уже третий раз подряд триумфовал в номинации на лучшего спортсмена страны, и догнал по количеству наград бывшего боксера Сантоса Ласьяра.
#PremiosOlimpia | El Olimpia de Oro es para... ¡BELÉN CASETTA Y LIONEL MESSI!— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 20, 2023
Viví los Premios Olimpia 2023 en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/LsnfuhtB6I
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