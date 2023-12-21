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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 11:26 | Обновлено 21 декабря 2023, 11:37
815
7

БАБИЧ: «Игроки Динамо устали от методов Луческу, Шовковский дал свободу»

Украинский специалист – о проблемах «Динамо» в первой части сезона-2023/2024

21 декабря 2023, 11:26 | Обновлено 21 декабря 2023, 11:37
815
7
БАБИЧ: «Игроки Динамо устали от методов Луческу, Шовковский дал свободу»
УПЛ. Александр Бабич

Бывший наставник «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич высказал мнение о положении дел в киевском «Динамо» на протяжении первой части нынешнего сезона, под занавес которой команду на полноценной основе, напомним, возглавил Александр Шовковский.

«Чего не хватало тому «Динамо»? Думаю, что элементарной расслабленности, в хорошем смысле этого слова. С уходом Мирчи Луческу динамовцы получили больше свободы во всем и, прежде всего, начали более разнообразно действовать в атаке, особенно это показательно на примере пары Буяльский – Ванат, которые способны играть нестандартно.

Футболисты «Динамо», очевидно, устали от авторитарных методов Мирчи Луческу. Не каждый тренер, который бы пришел вместо Луческу, смог бы справиться с этой ситуацией.

Шовковский решил ничего не менять в рабочем процессе, в кадрах, и просто дать свободу творчества. Отмечу, что «Динамо» перестало стесняться откровенно оборонительной тактики, которая позволяет выходить в быстрые контратаки и забивать», – заявил Бабич.

«Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 28 очков после 14 игр.

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Александр Бабич Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Footboom
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WildeKater
Величайший эксперт высказался 
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+4
MrStepanovM .
хто такий Бабіч? яка ціна його "думки"?
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+3
Xvalenok03
Втомилися.
Поэтому и сплавили деда.
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-3
umnuy2
сашо что ЛЧ взял я пропустил что-то....по моему он выиграл пару матчей у вересов всяких.В это же время шахта барсу натягивала.Вот когда Сашо выйдет как лучску и ребров с этими кривоногими в ЛЧ то тогда и хвалити
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-5
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