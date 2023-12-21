БАБИЧ: «Игроки Динамо устали от методов Луческу, Шовковский дал свободу»

Бывший наставник «Мариуполя» и «Черноморца» Александр Бабич высказал мнение о положении дел в киевском «Динамо» на протяжении первой части нынешнего сезона, под занавес которой команду на полноценной основе, напомним, возглавил Александр Шовковский.

«Чего не хватало тому «Динамо»? Думаю, что элементарной расслабленности, в хорошем смысле этого слова. С уходом Мирчи Луческу динамовцы получили больше свободы во всем и, прежде всего, начали более разнообразно действовать в атаке, особенно это показательно на примере пары Буяльский – Ванат, которые способны играть нестандартно.

Футболисты «Динамо», очевидно, устали от авторитарных методов Мирчи Луческу. Не каждый тренер, который бы пришел вместо Луческу, смог бы справиться с этой ситуацией.

Шовковский решил ничего не менять в рабочем процессе, в кадрах, и просто дать свободу творчества. Отмечу, что «Динамо» перестало стесняться откровенно оборонительной тактики, которая позволяет выходить в быстрые контратаки и забивать», – заявил Бабич.