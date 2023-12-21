Украинский тренер покинул грузинский Самгурали

Украинский специалист Александр Поклонский больше не является главным тренером грузинской «Самгурали».

Как сообщает официальный сайт клуба из города Цхалтубо, стороны не смогли договориться о продлении контракта, срок действия которого завершился 15 декабря.

Отметим, что Поклонский работал с клубом с октября. Под его руководством «Самгурали» провел 8 матчей, в которых одержал четыре победы, а также по два раза сыграл вничью и проиграл. В итоге команде из Цхалтубо не хватило всего трех очков, чтобы попасть в зону еврокубков. Также в Кубке страны «Самгурали» дошел до полуфинальной стадии, где уступил будущему обладателю трофея «Сабуртало» (1:2).