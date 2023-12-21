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21 декабря 2023, 11:15 |
242
0

Украинский тренер покинул грузинский Самгурали

Александр Поклонский возглавлял «Самгурали» с октября

21 декабря 2023, 11:15 |
242
0
Украинский тренер покинул грузинский Самгурали
ФК Самгурали. Александр Поклонский

Украинский специалист Александр Поклонский больше не является главным тренером грузинской «Самгурали».

Как сообщает официальный сайт клуба из города Цхалтубо, стороны не смогли договориться о продлении контракта, срок действия которого завершился 15 декабря.

Отметим, что Поклонский работал с клубом с октября. Под его руководством «Самгурали» провел 8 матчей, в которых одержал четыре победы, а также по два раза сыграл вничью и проиграл. В итоге команде из Цхалтубо не хватило всего трех очков, чтобы попасть в зону еврокубков. Также в Кубке страны «Самгурали» дошел до полуфинальной стадии, где уступил будущему обладателю трофея «Сабуртало» (1:2).

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Александр Поклонский Самгурали чемпионат Грузии по футболу расторжение контракта Сабуртало
Источник Sport.ua
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