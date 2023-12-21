ВИДЕО. Трубин перепутал название команды, за которую играет
Украинский вратарь «Бенфики» повеселил болельщиков
Сегодня, 21 декабря 2023 года, состоится матч 3-го раунда Кубка португальской лиги между «Бенфикой» и «АВС». Встреча начнется в 22:15 по киевскому времени.
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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в Stories своего Instagram-аккаунта поделился видео-анонсом поединка. Правда, вместо названия «Бенфика» там написано «Брага», против которой 22-летний голкипер феерил несколько дней назад.
ВИДЕО. Трубин перепутал название команды, за которую играет
«Трубин уже мечтает о «Браге», - пошутил один из пользователей в сети Twitter.
O trubin ja esta a sonhar com o braga hahahha pic.twitter.com/xViIBmJpqq— Tomas (@capitao_terror) December 21, 2023
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