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Португалия
21 декабря 2023, 10:29 | Обновлено 21 декабря 2023, 10:37
1124
1

ВИДЕО. Трубин перепутал название команды, за которую играет

Украинский вратарь «Бенфики» повеселил болельщиков

21 декабря 2023, 10:29 | Обновлено 21 декабря 2023, 10:37
1124
1
ВИДЕО. Трубин перепутал название команды, за которую играет
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сегодня, 21 декабря 2023 года, состоится матч 3-го раунда Кубка португальской лиги между «Бенфикой» и «АВС». Встреча начнется в 22:15 по киевскому времени.

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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин в Stories своего Instagram-аккаунта поделился видео-анонсом поединка. Правда, вместо названия «Бенфика» там написано «Брага», против которой 22-летний голкипер феерил несколько дней назад.

ВИДЕО. Трубин перепутал название команды, за которую играет

«Трубин уже мечтает о «Браге», - пошутил один из пользователей в сети Twitter.

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Анатолий Трубин Бенфика Брага Кубок португальской лиги по футболу чемпионат Португалии по футболу видео
Источник Instagram
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