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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 21 декабря 2023, 09:24
732
0

Играющий президент Нивы Винница отклонил предложения из УПЛ

Артур Загорулько вызвал интерес у топ-клубов Украины

21 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 21 декабря 2023, 09:24
732
0
Играющий президент Нивы Винница отклонил предложения из УПЛ
ФК Нива Винница. Артур Загорулько

Играющий президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько отклонил как минимум три предложения из Украинской Премьер-лиги о переходе.

30-летний игрок средней линии в текущем сезоне Второй лиги забил 14 голов в 16 матчах. Его показатель результативности лучше, чем суммарное достижение у всех остальных игроков «Нивы» (13 голов).

«Нива» Винница в таблице Второй лиги занимает 8-е место.

Загорулько в прошлом играл за дубль донецкого «Шахтера», а также «Ворсклу», «Ильичевец», «Олимпик», «Зарю» и «Рух».

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Артур Загорулько Нива Винница Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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