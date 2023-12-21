Играющий президент Нивы Винница отклонил предложения из УПЛ

Играющий президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько отклонил как минимум три предложения из Украинской Премьер-лиги о переходе.

30-летний игрок средней линии в текущем сезоне Второй лиги забил 14 голов в 16 матчах. Его показатель результативности лучше, чем суммарное достижение у всех остальных игроков «Нивы» (13 голов).

«Нива» Винница в таблице Второй лиги занимает 8-е место.

Загорулько в прошлом играл за дубль донецкого «Шахтера», а также «Ворсклу», «Ильичевец», «Олимпик», «Зарю» и «Рух».