Украина. Премьер лига21 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 21 декабря 2023, 09:24
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Играющий президент Нивы Винница отклонил предложения из УПЛ
Артур Загорулько вызвал интерес у топ-клубов Украины
21 декабря 2023, 09:18 | Обновлено 21 декабря 2023, 09:24
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Играющий президент винницкой «Нивы» Артур Загорулько отклонил как минимум три предложения из Украинской Премьер-лиги о переходе.
30-летний игрок средней линии в текущем сезоне Второй лиги забил 14 голов в 16 матчах. Его показатель результативности лучше, чем суммарное достижение у всех остальных игроков «Нивы» (13 голов).
«Нива» Винница в таблице Второй лиги занимает 8-е место.
Загорулько в прошлом играл за дубль донецкого «Шахтера», а также «Ворсклу», «Ильичевец», «Олимпик», «Зарю» и «Рух».
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