Тренер Бетиса: «Жирона переживает важный для себя момент»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Жироной» в 18-м туре чемпионата Испании.

«Жирона» переживает важный для себя момент. Нам нужно будет провести серьезный матч в обороне и реализовать имеющиеся у нас шансы в атаке. Дома мы обычно агрессивны и тоже хотим забрать себе мяч», – заявил Пеллегрини.

Встреча «Бетиса» с «Жироной» состоится в четверг, 21 декабря, начало – в 20:00 по киевскому времени.

«Бетис» с 27 очками в 17 матчах занимает седьмое место в таблице Ла Лиги. «Жирона», цвета которой защищают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, лидерует в чемпионате Испании, имея 44 пункта.