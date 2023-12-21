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Испания
21 декабря 2023, 08:58 | Обновлено 21 декабря 2023, 10:11
624
0

Тренер Бетиса: «Жирона переживает важный для себя момент»

Мануэль Пеллегрини – о предстоящей встрече команд

21 декабря 2023, 08:58 | Обновлено 21 декабря 2023, 10:11
624
0
Тренер Бетиса: «Жирона переживает важный для себя момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Пеллегрини

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего поединка с «Жироной» в 18-м туре чемпионата Испании.

«Жирона» переживает важный для себя момент. Нам нужно будет провести серьезный матч в обороне и реализовать имеющиеся у нас шансы в атаке. Дома мы обычно агрессивны и тоже хотим забрать себе мяч», – заявил Пеллегрини.

Встреча «Бетиса» с «Жироной» состоится в четверг, 21 декабря, начало – в 20:00 по киевскому времени.

«Бетис» с 27 очками в 17 матчах занимает седьмое место в таблице Ла Лиги. «Жирона», цвета которой защищают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, лидерует в чемпионате Испании, имея 44 пункта.

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Бетис Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
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