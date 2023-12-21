Бельгия21 декабря 2023, 04:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:26
24
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Чемпионат Бельгии. Серкль Брюгге и Мехелен забили по три гола
«Кортрейк» и «Стандард» уступили со счетом 0:3
21 декабря 2023, 04:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:26
24
0
Состоялись два матча чемпионата «Бельгии». У обоих был зафиксирован одинаковый счет. «Серкль Брюгге» дома победил «Кортрейк», а «Мехелен» тоже дома забил тоже три мяча без ответа «Стандарду».
Чемпионат Бельгии. 19 тур
Серкль Брюгге – Кортрейк – 3:0
Голы: Сомерс, 45+1, Данке, 47, Минда, 55
Мехелен – Кортрейк – 3:0
Голы: Бассет, 35, Мрабти, 67, Хайреманс, 90+3, пен
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