Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Бельгии. Серкль Брюгге и Мехелен забили по три гола
Чемпионат Бельгии
Мехелен
20.12.2023 21:45 – FT 3 : 0
Стандард
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
21 декабря 2023, 04:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:26
24
0

Чемпионат Бельгии. Серкль Брюгге и Мехелен забили по три гола

«Кортрейк» и «Стандард» уступили со счетом 0:3

21 декабря 2023, 04:07 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:26
24
0
Чемпионат Бельгии. Серкль Брюгге и Мехелен забили по три гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата «Бельгии». У обоих был зафиксирован одинаковый счет. «Серкль Брюгге» дома победил «Кортрейк», а «Мехелен» тоже дома забил тоже три мяча без ответа «Стандарду».

Чемпионат Бельгии. 19 тур

Серкль Брюгге – Кортрейк – 3:0

Голы: Сомерс, 45+1, Данке, 47, Минда, 55

Мехелен – Кортрейк – 3:0

Голы: Бассет, 35, Мрабти, 67, Хайреманс, 90+3, пен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Чемпионат Бельгии. Победы соперников украинских клубов
Оттолкнулись от дна. Вестерло с Сидорчуком выиграл гостевой матч в Бельгии
Кубок Бельгии. Андерлехт и Сент-Жилуаз прошли дальше
Серкль Брюгге Мехелен Кортрейк Стандард
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Футзал | 20 декабря 2023, 21:24 10
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ

Украинцы заняли первое место в группе В

С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 21 декабря 2023, 00:35 1
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии

20 декабря определился последний полуфиналист турнира в матче «Ливерпуль» – «Вест Хэм»

Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Футбол | 20.12.2023, 07:39
Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
Футбол | 20.12.2023, 15:42
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
Титаны не одолели львов. Прометей проиграл в драматичном матче Еврокубка
Баскетбол | 20.12.2023, 23:36
Титаны не одолели львов. Прометей проиграл в драматичном матче Еврокубка
Титаны не одолели львов. Прометей проиграл в драматичном матче Еврокубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
19.12.2023, 00:21
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 6
Футбол
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
19.12.2023, 00:25 5
Футбол
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
20.12.2023, 06:23 5
Футбол
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
19.12.2023, 11:39
Бокс
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
19.12.2023, 12:12 10
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем