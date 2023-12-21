Чемпионат Бельгии. Серкль Брюгге и Мехелен забили по три гола

Состоялись два матча чемпионата «Бельгии». У обоих был зафиксирован одинаковый счет. «Серкль Брюгге» дома победил «Кортрейк», а «Мехелен» тоже дома забил тоже три мяча без ответа «Стандарду».

Чемпионат Бельгии. 19 тур

Серкль Брюгге – Кортрейк – 3:0

Голы: Сомерс, 45+1, Данке, 47, Минда, 55

Мехелен – Кортрейк – 3:0

Голы: Бассет, 35, Мрабти, 67, Хайреманс, 90+3, пен

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