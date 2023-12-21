ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря

В четверг, 21 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Бетис – Жирона

2.90 – 3.79 – 2.46

20:00 Кадис – Реал Сосьедад

4.78 – 3.64 – 1.88

22:30 Алавес – Реал Мадрид

5.96 – 4.37 – 1.62

22:00 Кристал Пэлас – Брайтон

3.31 – 3.60 – 2.30