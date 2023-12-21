Другие новости21 декабря 2023, 02:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря
Важные события во всех видах спорта
21 декабря 2023, 02:57 |
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В четверг, 21 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Бетис – Жирона
20:00 Кадис – Реал Сосьедад
22:30 Алавес – Реал Мадрид
22:00 Кристал Пэлас – Брайтон
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