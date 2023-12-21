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21 декабря 2023, 02:57 |
17
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря

Важные события во всех видах спорта

21 декабря 2023, 02:57 |
17
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 21 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Бетис – Жирона

Favbet 2.90 – 3.79 – 2.46

20:00 Кадис – Реал Сосьедад

Favbet 4.78 – 3.64 – 1.88

22:30 Алавес – Реал Мадрид

Favbet 5.96 – 4.37 – 1.62

22:00 Кристал Пэлас – Брайтон

Favbet 3.31 – 3.60 – 2.30

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Источник Sport.ua
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