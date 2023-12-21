Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвиняет английский «Брентфорд» в неспособности проконтролировать надлежащее поведение своих игроков на поле во время матча против «Астон Виллы» (1:2), сообщает британское издание BBC.

Обвинение напрямую касается поведения Егора Ярмолюка, который заработал на себе красную карточку после удара в лицо от полузащитника «Виллы» Бубакара Камара.

«Брентфорд» не сумел обеспечить надлежащее и/или непровокационное поведение своих игроков на 85-й минуте. Также клубу не удалось обеспечить, чтобы его игроки и/или тренеры вели себя должным образом и/или не провоцировали соперников на 90+8-й минуте (минута, на которой произошла стычка между Ярмолюком и Камара – прим.)», – говорится в официальном заявлении FA.

Интересно, что «Астон Вилла» также получила обвинения по тем же пунктам, что и «Брентфорд». У обоих клубов есть время до 22 декабря, чтобы ответить на обвинения.

Пока неизвестно, что может грозить Егору Ярмолюку в случае, если его поведение действительно признают провокационным.