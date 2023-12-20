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Англия
20 декабря 2023, 23:42 |
2890
1

Федерация футбола Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении на поле

Поведение Егора Ярмолюка в матче «Астон Вилла» – «Брентфорд» считают провокативным

20 декабря 2023, 23:42 |
2890
1
Федерация футбола Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвиняет английский «Брентфорд» в неспособности проконтролировать надлежащее поведение своих игроков на поле во время матча против «Астон Виллы» (1:2), сообщает британское издание BBC.

Обвинение напрямую касается поведения Егора Ярмолюка, который заработал на себе красную карточку после удара в лицо от полузащитника «Виллы» Бубакара Камара.

«Брентфорд» не сумел обеспечить надлежащее и/или непровокационное поведение своих игроков на 85-й минуте. Также клубу не удалось обеспечить, чтобы его игроки и/или тренеры вели себя должным образом и/или не провоцировали соперников на 90+8-й минуте (минута, на которой произошла стычка между Ярмолюком и Камара – прим.)», – говорится в официальном заявлении FA.

Интересно, что «Астон Вилла» также получила обвинения по тем же пунктам, что и «Брентфорд». У обоих клубов есть время до 22 декабря, чтобы ответить на обвинения.

Пока неизвестно, что может грозить Егору Ярмолюку в случае, если его поведение действительно признают провокационным.

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Источник BBC
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Комментарии 1
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Микола Захарченко
Так можна звинуватити кожен клуб АПЛ в ситуаціях коли гравці не контролюють свої емоції , а вони все ж таки живі люди ... Мабуть будуть штрафи та санкції. 
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