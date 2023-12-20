УЕФА не запретит. Сборная россии сыграет матч с Сербией
Запланировали контрольный поединок
По информации российских СМИ, сборная россии в марте сыграет контрольный матч против Сербии. Если так и случится, то это будет первый матч страны-агрессора против европейской команды после отстранения из-за войны в Украине.
В последние месяцы россия играла против сборных из Азии и Африки.
ESPN сообщает, что УЕФА и ФИФА не собираются блокировать матч с Сербией, однако возвращать россию к официальным матчам сейчас никто не планирует.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин обещал, что российские сборные и клубы до завершения войны в официальных матчах играть не будут.
Сербия будет готовиться к Евро-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы выбили «Ньюкасл» в Кубке английской лиги и вышли в 1/2 финала
Украинцы заняли первое место в группе В