УЕФА не запретит. Сборная россии сыграет матч с Сербией

По информации российских СМИ, сборная россии в марте сыграет контрольный матч против Сербии. Если так и случится, то это будет первый матч страны-агрессора против европейской команды после отстранения из-за войны в Украине.

В последние месяцы россия играла против сборных из Азии и Африки.

ESPN сообщает, что УЕФА и ФИФА не собираются блокировать матч с Сербией, однако возвращать россию к официальным матчам сейчас никто не планирует.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин обещал, что российские сборные и клубы до завершения войны в официальных матчах играть не будут.

Сербия будет готовиться к Евро-2024.