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Чемпионат Европы
20 декабря 2023, 22:11 | Обновлено 20 декабря 2023, 22:54
1794
6

УЕФА не запретит. Сборная россии сыграет матч с Сербией

Запланировали контрольный поединок

20 декабря 2023, 22:11 | Обновлено 20 декабря 2023, 22:54
1794
6
УЕФА не запретит. Сборная россии сыграет матч с Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации российских СМИ, сборная россии в марте сыграет контрольный матч против Сербии. Если так и случится, то это будет первый матч страны-агрессора против европейской команды после отстранения из-за войны в Украине.

В последние месяцы россия играла против сборных из Азии и Африки.

ESPN сообщает, что УЕФА и ФИФА не собираются блокировать матч с Сербией, однако возвращать россию к официальным матчам сейчас никто не планирует.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин обещал, что российские сборные и клубы до завершения войны в официальных матчах играть не будут.

Сербия будет готовиться к Евро-2024.

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Источник ESPN
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Комментарии 6
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Vovan78
Та пішли вони на уй ті кацапи разом з чефірним!
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+5
Український Крим
Згадаєте мої слова, ніяка Сербія не буде грати проти московії.... там у федерації не зовсім йолопи сидять і прекрасно розуміють мінуси 
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+4
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Nordenus
Вангую что сербы откажутся, не удивляйтесь) Очень сомневаюсь что такой матч будет
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+3
Oleksandr Onys
Шоб вас там всіх разом тим МіГом і накрило
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+3
mastorent
конечно, если у нас вообще никто футболом не управляет, то о чём говорить. кто нас в правовом поле представляет? павелка, который сидит в изоляторе за воровство? можно творить шопопало и европейские шкуры этим пользуются.
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+3
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