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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 21:11 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:25
695
0

Вопросы тренера и легионеров. Заря проведет встречу с участием Геллера

Луганский клуб готовится к межсезонью

20 декабря 2023, 21:11 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:25
695
0
Вопросы тренера и легионеров. Заря проведет встречу с участием Геллера
ФК Заря

Как стало известно Sport.ua, в ближайшие дни должна состояться встреча руководства ФК «Заря» с президентом клуба Евгением Геллером, где будут подведены итоги первой части сезона и определены приоритетные векторы развития на следующий год.

Первоочередное внимание будет уделено кадровым вопросам: кто будет возглавлять «Зарю» на постоянной основе и увеличится ли группа легионеров и арендованных игроков.

Пока что основным претендентом на пост наставника является нидерландский специалист Раймонд Аттевельд, помощник бывшего главного тренера «Зари» Патрика ван Леувена. Однако этот трансфер под вопросом, потому что трудно сказать, способна ли «Заря» выполнить финансовые условия Аттевельда.

«Заря» занимает 14 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

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Заря Луганск Раймонд Аттевелд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Геллер инсайд
Источник Sport.ua
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