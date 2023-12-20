Игрок потерял сознание. АПЛ приняла решение по матчу Борнмут – Лутон

АПЛ приняла решение по матчу Борнмут – Лутон, который 16 декабря был прерван на 59-й минуте из-за того, что игрок гостей Том Локьер потерял сознание.

Лига решила, что командам нужно провести полный матч и начать его с первой минуты при счете 0:0. На момент остановки встречи счет был 1:1.

АПЛ планирует проведение этого поединка в 2024 году. Локьер потерял сознание из-за проблем с сердцем. Сообщается, что сейчас игрок в порядке, но остается под наблюдением врачей.

Защитник Борнмута Илья Забарный провел все матчи в нынешнем сезоне.