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  4. Игрок потерял сознание. АПЛ приняла решение по матчу Борнмут – Лутон
Англия
20 декабря 2023, 20:08 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:08
2975
0

Игрок потерял сознание. АПЛ приняла решение по матчу Борнмут – Лутон

Команде Забарного придется провести полный матч

20 декабря 2023, 20:08 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:08
2975
0
Игрок потерял сознание. АПЛ приняла решение по матчу Борнмут – Лутон
Getty Images/Global Images Ukraine

АПЛ приняла решение по матчу Борнмут – Лутон, который 16 декабря был прерван на 59-й минуте из-за того, что игрок гостей Том Локьер потерял сознание.

Лига решила, что командам нужно провести полный матч и начать его с первой минуты при счете 0:0. На момент остановки встречи счет был 1:1.

АПЛ планирует проведение этого поединка в 2024 году. Локьер потерял сознание из-за проблем с сердцем. Сообщается, что сейчас игрок в порядке, но остается под наблюдением врачей.

Защитник Борнмута Илья Забарный провел все матчи в нынешнем сезоне.

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Борнмут Лутон Таун травма чемпионат Англии по футболу потеря сознания Английская Премьер-лига Илья Забарный прерванные матчи доигрывание матча
Источник BBC
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