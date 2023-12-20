Никита Шевченко провел больше всего матчей «на ноль» в 2023 году
Голкипер «Александрии» за весну и осень отыграл на «ноль» 12 матчей
Звания самого «сухого» вратаря УПЛ в 2023 году удостоился 30-летний голкипер «Александрии» Никита Шевченко. Он отыграл на «ноль» 7 матчей в весенней части сезона-2022/23 и 5 – осенью в ЧУ-2023/24. Страж ворот черно-желто-зеленых на один сухой матч опередил Евгения Волынца, Павла Исенко и Андрея Клищука.
Показавший наилучший результат в осенней части нынешнего чемпионата Кирилл Фесюн разделил 6-ю позицию с лидером весны Анатолием Трубиным. А лауреат 2021 года в этой номинации динамовец Григории Бущан оказался за пределами топ-10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2023 году
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
Александрия
|
7
|
5
|
12
|
2.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос/Днепр-1
|
6
|
5
|
11
|
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
6
|
5
|
11
|
|
Андрей КЛИЩУК
|
Кривбасс
|
5
|
6
|
11
|
5.
|
Александр САПУТИН
|
Заря
|
9
|
1
|
10
|
6.
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
9
|
-
|
9
|
|
Кирилл ФЕСЮН
|
Колос
|
0
|
9
|
9
|
8.
|
Александр БАНДУРА
|
Минай
|
5
|
3
|
8
|
|
Денис БОЙКО
|
Динамо/Полесье
|
1
|
7
|
8
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