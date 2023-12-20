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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:54
374
0

Никита Шевченко провел больше всего матчей «на ноль» в 2023 году

Голкипер «Александрии» за весну и осень отыграл на «ноль» 12 матчей

20 декабря 2023, 18:45 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:54
374
0
Никита Шевченко провел больше всего матчей «на ноль» в 2023 году
ФК Александрия. Никита Шевченко

Звания самого «сухого» вратаря УПЛ в 2023 году удостоился 30-летний голкипер «Александрии» Никита Шевченко. Он отыграл на «ноль» 7 матчей в весенней части сезона-2022/23 и 5 – осенью в ЧУ-2023/24. Страж ворот черно-желто-зеленых на один сухой матч опередил Евгения Волынца, Павла Исенко и Андрея Клищука.

Показавший наилучший результат в осенней части нынешнего чемпионата Кирилл Фесюн разделил 6-ю позицию с лидером весны Анатолием Трубиным. А лауреат 2021 года в этой номинации динамовец Григории Бущан оказался за пределами топ-10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2023 году

Вратарь

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Никита ШЕВЧЕНКО

Александрия

7

5

12

2.

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос/Днепр-1

6

5

11

Павел ИСЕНКО

Ворскла

6

5

11

Андрей КЛИЩУК

Кривбасс

5

6

11

5.

Александр САПУТИН

Заря

9

1

10

6.

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

9

-

9

Кирилл ФЕСЮН

Колос

0

9

9

8.

Александр БАНДУРА

Минай

5

3

8

Денис БОЙКО

Динамо/Полесье

1

7

8
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цифры и факты Никита Шевченко Александрия
Источник Sport.ua
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