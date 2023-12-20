Никита Шевченко провел больше всего матчей «на ноль» в 2023 году

Звания самого «сухого» вратаря УПЛ в 2023 году удостоился 30-летний голкипер «Александрии» Никита Шевченко. Он отыграл на «ноль» 7 матчей в весенней части сезона-2022/23 и 5 – осенью в ЧУ-2023/24. Страж ворот черно-желто-зеленых на один сухой матч опередил Евгения Волынца, Павла Исенко и Андрея Клищука.

Показавший наилучший результат в осенней части нынешнего чемпионата Кирилл Фесюн разделил 6-ю позицию с лидером весны Анатолием Трубиным. А лауреат 2021 года в этой номинации динамовец Григории Бущан оказался за пределами топ-10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество сухих матчей в УПЛ в 2023 году