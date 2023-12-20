Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал Владислав Ванат
За весну и осень форвард «Динамо» забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал 21-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат. За весну и осень он забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 18 баллов, Владислав на одно очко опередил одноклубника Виталия Буяльского и на два – днепрянина Артема Довбика.
К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Динамо» побеждали в этой номинации чаще, чем кто-либо – 5 раз. В 2016-м и 2017-м лауреатом становился Андрей Ярмоленко, а в 2018-м, 2019-м и 2020-м - Виктор Цыганков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+ пас» в 2023 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
8 (7+1)
|
10 (7+3)
|
18 (14+4)
|
2.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6 (2+4)
|
11 (6+5)
|
17 (8+9)
|
3.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
16 (13+3)
|
-
|
16 (13+3)
|
4.
|
Юрий КЛИМЧУК
|
Рух
|
8 (7+1)
|
7 (5+2)
|
15 (12+3)
|
5.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
9 (5+4)
|
5 (5+0)
|
14 (10+4)
|
6.
|
Артем БОНДАРЕНКО
|
Шахтер
|
11 (7+4)
|
2 (0+2)
|
13 (7+6)
|
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
6 (3+3)
|
7 (4+3)
|
13 (7+6)
|
8.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
6 (1+5)
|
7 (3+4)
|
13 (4+9)
|
9.
|
Назарий РУСИН
|
Заря
|
11 (8+3)
|
1 (1+0)
|
12 (9+3)
|
10.
|
Максим ЗАДЕРАКА
|
Кривбасс
|
5 (2+3)
|
7 (6+1)
|
12 (8+4)
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