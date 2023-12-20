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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 18:33 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:40
682
2

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал Владислав Ванат

За весну и осень форвард «Динамо» забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи

20 декабря 2023, 18:33 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:40
682
2
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал Владислав Ванат
ФК Динамо. Владислав Ванат

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал 21-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат. За весну и осень он забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 18 баллов, Владислав на одно очко опередил одноклубника Виталия Буяльского и на два – днепрянина Артема Довбика.

К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Динамо» побеждали в этой номинации чаще, чем кто-либо – 5 раз. В 2016-м и 2017-м лауреатом становился Андрей Ярмоленко, а в 2018-м, 2019-м и 2020-м - Виктор Цыганков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+ пас» в 2023 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Владислав ВАНАТ

Динамо

8 (7+1)

10 (7+3)

18 (14+4)

2.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

6 (2+4)

11 (6+5)

17 (8+9)

3.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

16 (13+3)

-

16 (13+3)

4.

Юрий КЛИМЧУК

Рух

8 (7+1)

7 (5+2)

15 (12+3)

5.

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

9 (5+4)

5 (5+0)

14 (10+4)

6.

Артем БОНДАРЕНКО

Шахтер

11 (7+4)

2 (0+2)

13 (7+6)

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

6 (3+3)

7 (4+3)

13 (7+6)

8.

Александр ПИХАЛЕНОК

Днепр-1

6 (1+5)

7 (3+4)

13 (4+9)

9.

Назарий РУСИН

Заря

11 (8+3)

1 (1+0)

12 (9+3)

10.

Максим ЗАДЕРАКА

Кривбасс

5 (2+3)

7 (6+1)

12 (8+4)
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
приятно конечно, но сам результат довольно скромный
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TarasTaras94
Насправді його дещо неодооцінюють, ну а Буя як завжди на рівні. Ну ще й Довбик, вже пів року не грає, а все рівно у топ 3)
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0
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