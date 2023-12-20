Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал Владислав Ванат

Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году стал 21-летний форвард «Динамо» Владислав Ванат. За весну и осень он забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. Набрав суммарно 18 баллов, Владислав на одно очко опередил одноклубника Виталия Буяльского и на два – днепрянина Артема Довбика.

К слову, в предыдущие 10 лет игроки «Динамо» побеждали в этой номинации чаще, чем кто-либо – 5 раз. В 2016-м и 2017-м лауреатом становился Андрей Ярмоленко, а в 2018-м, 2019-м и 2020-м - Виктор Цыганков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие игроки УПЛ по системе «гол+ пас» в 2023 году