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20 декабря 2023, 17:54 |
983
1

21-летняя дочь Это’О подала в суд на отца

Легендарный форвард не содержит своего ребенка

20 декабря 2023, 17:54 |
983
1
21-летняя дочь Это’О подала в суд на отца
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Это'О

21-летняя Энни, дочь легендарного форварда, а ныне президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это’О подала в суд на своего отца. Тот нарушает свои обязательства по содержанию семьи.

Судебное решение 2015 года вынуждает Это’О выплачивать 10 тысяч евро в месяц на содержание Энни, однако легендарный форвард не выполняет свои обязательства. Энни – студентка, и не является экономически независимой, находясь на содержании матери, которая испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить ей достойные условия жизни.

Ранее другая дочь Это’О обвиняла его в неуплате алиментов.

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Самюэль Это'о суд
Источник La Gazzetta dello Sport
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pol-55
21,а працювати нее,а ця доця буде платити аліменти по старості Ето-го.
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