21-летняя дочь Это’О подала в суд на отца
Легендарный форвард не содержит своего ребенка
21-летняя Энни, дочь легендарного форварда, а ныне президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это’О подала в суд на своего отца. Тот нарушает свои обязательства по содержанию семьи.
Судебное решение 2015 года вынуждает Это’О выплачивать 10 тысяч евро в месяц на содержание Энни, однако легендарный форвард не выполняет свои обязательства. Энни – студентка, и не является экономически независимой, находясь на содержании матери, которая испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить ей достойные условия жизни.
Ранее другая дочь Это’О обвиняла его в неуплате алиментов.
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