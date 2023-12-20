Владислав Ванат признан лучшим игроком Динамо в декабре

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат признан болельщиками лучшим игроком основной команды в декабре 2023 года.

Также на награду претендовали Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Бенито, Назар Волошин и Владислав Ванат. Больше всего голосов набрали последние двое, причем количество было почти одинаковым, а лидерство во время опроса переходило от одного игрока к другому.

В итоге наибольшее количество голосов среди более 4,5 тысяч респондентов получил Владислав Ванат – 36%, который опередил Назара Волошина на 1% и победил в опросе.

В декабре Владислав Ванат провел 2 матча за киевское «Динамо», отметившись 2 забитыми мячами.