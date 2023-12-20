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20 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:16
1765
0

Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира

Шведу Бо Ларссону на родине поставили памятник

20 декабря 2023, 16:15 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:16
1765
0
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
ФК Мальме. Бо Ларссон

На 80-му році життя перестало битися серце ексфутболіста «Мальме» та німецького «Штутгарта» Бо Ларссона.

Нападник став легендою шведського клубу, провівши в ньому загалом 14 років та зігравши понад 500 матчів (забив 289 м'ячів). Разом із «Мальме» став шестиразовим чемпіоном та чотириразовим володарем Кубка Швеції. Також у складі національної збірної Ларссон у 70 матчах забив 17 м'ячів, будучи учасником трьох чемпіонатів світу – у Мексиці-1970, ФРН-1974 та Аргентині-1978.

У 2007 році вийшла автобіографічна книга футболіста під назвою «Бос Ларссон», а пізніше біля нової домашньої арени «Мальме» було встановлено його статую.

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Мальме Штутгарт чемпионат Швеции по футболу
Источник Sport.ua
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