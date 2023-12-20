«Мы с ним почти обручены». Энрике рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике опроверг слухи о конфликте со звездным нападающим Килианом Мбаппе, пошутив об отношениях между ними:

«Мы с ним не обручены, но близки к этому. Просто он этого не хочет. Я очень близок с большинством своих игроков, мы всегда были близки с Килианом, он шутит со мной, всегда улыбается. У нас очень хорошие отношения, и я в восторге от этого».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 24-летний Килиан Мбаппе недоволен тем, что Луис Энрике использует его на острие атаки, а не на фланге, как этого желает сам футболист.