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  4. «Мы с ним почти обручены». Энрике рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе
Франция
20 декабря 2023, 16:07 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:09
559
0

«Мы с ним почти обручены». Энрике рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» опроверг слухи о конфликте

20 декабря 2023, 16:07 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:09
559
0
«Мы с ним почти обручены». Энрике рассказал о взаимоотношениях с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике опроверг слухи о конфликте со звездным нападающим Килианом Мбаппе, пошутив об отношениях между ними:

«Мы с ним не обручены, но близки к этому. Просто он этого не хочет. Я очень близок с большинством своих игроков, мы всегда были близки с Килианом, он шутит со мной, всегда улыбается. У нас очень хорошие отношения, и я в восторге от этого».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 24-летний Килиан Мбаппе недоволен тем, что Луис Энрике использует его на острие атаки, а не на фланге, как этого желает сам футболист.

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Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник RMC Sport
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