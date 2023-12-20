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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 16:35 |
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Стало известно, кто будет помогать Скрипнику в Металлисте 1925

Судьба Олега Голодюка и Евгения Котова пока неизвестна

20 декабря 2023, 16:35 |
1050
0
Стало известно, кто будет помогать Скрипнику в Металлисте 1925
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Ассистентами Виктора Скрипника в харьковском «Металлисте» 1925 будут Сергей Попов и Григорий Ярмаш, с которыми тренер работал в полтавской «Ворскле». Об этом сообщает ТаТоТаке.

Физиотерапевтом в клубе останется Андрей Шабалин. Также свою должность аналитика сохранит Максим Цвиренко.

Отмечается, что судьба Олега Голодюка и Евгения Котова еще неизвестна. Виктор Скрипник примет решение относительно их будущего чуть позже.

«Металлист 1925» ушел на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе харьковчан 15 очков в 17 матчах чемпионата. У «Оболони», которая идет в зоне переходных матчей, всего на 1 зачетный пункт меньше, но есть игра в запасе.

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ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925
чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник назначение тренера Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Олег Голодюк Евгений Котов Сергей Попов (футболист) Григорий Ярмаш Максим Цвиренко ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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