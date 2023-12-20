Стало известно, кто будет помогать Скрипнику в Металлисте 1925

Ассистентами Виктора Скрипника в харьковском «Металлисте» 1925 будут Сергей Попов и Григорий Ярмаш, с которыми тренер работал в полтавской «Ворскле». Об этом сообщает ТаТоТаке.

Физиотерапевтом в клубе останется Андрей Шабалин. Также свою должность аналитика сохранит Максим Цвиренко.

Отмечается, что судьба Олега Голодюка и Евгения Котова еще неизвестна. Виктор Скрипник примет решение относительно их будущего чуть позже.

«Металлист 1925» ушел на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе харьковчан 15 очков в 17 матчах чемпионата. У «Оболони», которая идет в зоне переходных матчей, всего на 1 зачетный пункт меньше, но есть игра в запасе.