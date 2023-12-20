Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона
Мичел считает, что команде по силам побороться за еврокубки
Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел назвал основные цели команды на вторую половину сезона.
«Мы выполнили нашу основную задачу – с уверенностью можно сказать, что мы сохранили себе место в высшем испанском дивизионе, потому что набрали уже 44 очка.
2023 год был невероятным, мы побеждали «Реал Мадрид», «Севилью», впервые победили «Барселону». Этот сезон был прорывным, и мы сделали много важных вещей и это были отличные моменты для клуба.
У нас уже 44 очка, но сейчас основная задача – попасть в еврокубки, поэтому нужно набрать в общей сложности 62-70 баллов, нас ждет еще много работы», – рассказал Мичел.
Следующий матч «Жирона» в Ла Лиге сыграет с «Бетисом». Он состоится уже завтра, 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В случае победы «Жирона» завершит 2023 год на 1-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «ПСЖ» опроверг слухи о конфликте
У полтавчан будет новый главный тренер