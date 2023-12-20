Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел назвал основные цели команды на вторую половину сезона.

«Мы выполнили нашу основную задачу – с уверенностью можно сказать, что мы сохранили себе место в высшем испанском дивизионе, потому что набрали уже 44 очка.

2023 год был невероятным, мы побеждали «Реал Мадрид», «Севилью», впервые победили «Барселону». Этот сезон был прорывным, и мы сделали много важных вещей и это были отличные моменты для клуба.

У нас уже 44 очка, но сейчас основная задача – попасть в еврокубки, поэтому нужно набрать в общей сложности 62-70 баллов, нас ждет еще много работы», – рассказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» в Ла Лиге сыграет с «Бетисом». Он состоится уже завтра, 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В случае победы «Жирона» завершит 2023 год на 1-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.