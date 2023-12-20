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  4. Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона
Испания
20 декабря 2023, 15:52 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:00
2836
3

Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона

Мичел считает, что команде по силам побороться за еврокубки

20 декабря 2023, 15:52 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:00
2836
3
Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел назвал основные цели команды на вторую половину сезона.

«Мы выполнили нашу основную задачу – с уверенностью можно сказать, что мы сохранили себе место в высшем испанском дивизионе, потому что набрали уже 44 очка.

2023 год был невероятным, мы побеждали «Реал Мадрид», «Севилью», впервые победили «Барселону». Этот сезон был прорывным, и мы сделали много важных вещей и это были отличные моменты для клуба.

У нас уже 44 очка, но сейчас основная задача – попасть в еврокубки, поэтому нужно набрать в общей сложности 62-70 баллов, нас ждет еще много работы», – рассказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» в Ла Лиге сыграет с «Бетисом». Он состоится уже завтра, 21 декабря в 20:00 по киевскому времени. В случае победы «Жирона» завершит 2023 год на 1-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании.

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Источник Diari de Girona
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vruthiy-112
Молодець, понти не колотить. 
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+3
Vitaliy_yatsenko
Тобто - поступове виконання планів на сезон. Зберегтися, пробитись в єврокубки, потім у ЛЧ, а там хто знає... Тут важливо взимку втримати всіх гравців. Це буде важко.
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-1
OKs100
Да если клуб в следующем году наберет 15-17 очков, это будет большой успех. Нужно 4 победы и 4 ничьи. Будет сложно.
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-4
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