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  4. Гвардиола высказался о вероятности возглавить сборную Испании
Англия
20 декабря 2023, 15:23 |
335
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Гвардиола высказался о вероятности возглавить сборную Испании

Наставник отметил, что он действительно счастлив в «Манчестер Сити»

20 декабря 2023, 15:23 |
335
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Гвардиола высказался о вероятности возглавить сборную Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

На пресс-конференции после матча клубного чемпионата мира против «Уравы Редс» (3:0) журналисты поинтересовались у главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, хочет ли он в перспективе возглавить сборную Испании.

«Я действительно счастлив находиться здесь вместе с «Манчестер Сити». У меня еще есть один год по контракту с клубом. Надеюсь, меня не уволят, и я смогу остаться здесь, в составе этого клуба», – ушел от прямого ответа Гвардиола.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру каталонец работал исключительно с клубными командами, возглавляя «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити», с которыми выиграл 36 трофеев и имеет шанс в ближайшие дни добавить к ним еще один.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити сборная Испании по футболу Барселона Бавария клубный чемпионат мира по футболу Урава Редс
Источник Twitter
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