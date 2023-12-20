Гвардиола высказался о вероятности возглавить сборную Испании

На пресс-конференции после матча клубного чемпионата мира против «Уравы Редс» (3:0) журналисты поинтересовались у главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, хочет ли он в перспективе возглавить сборную Испании.

«Я действительно счастлив находиться здесь вместе с «Манчестер Сити». У меня еще есть один год по контракту с клубом. Надеюсь, меня не уволят, и я смогу остаться здесь, в составе этого клуба», – ушел от прямого ответа Гвардиола.

Отметим, что за свою тренерскую карьеру каталонец работал исключительно с клубными командами, возглавляя «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити», с которыми выиграл 36 трофеев и имеет шанс в ближайшие дни добавить к ним еще один.