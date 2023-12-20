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  4. Барселона определилась с целями на зимнее трансферное окно
Испания
20 декабря 2023, 15:04 |
626
1

Барселона определилась с целями на зимнее трансферное окно

Каталонцы ищут, кто сможет заменить травмированного Гави

20 декабря 2023, 15:04 |
626
1
Барселона определилась с целями на зимнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо и Марко Верратти

Каталонская «Барселона» определилась с кандидатурами футболистов, которых будет пытаться подписать в зимнее трансферное окно на замену надолго выбывшему из-за тяжелой травмы Гави.

По информации Sport.es, «блау-гранас» предпримут попытку вернуть из Катара Марко Верратти, а также переманить из туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо.

Правда, пока не сообщается, попытаются каталонцы подписать кого-то одного из них либо же не против будут заполучить двоих сразу. К слову, Верратти и Рабьо не так давно вместе выступали за ПСЖ, с которым несколько раз стали чемпионами Франции.

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Источник Sport.es
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naverland
У них высокие зарплаты, не думаю что Барса потянет
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