Барселона определилась с целями на зимнее трансферное окно
Каталонцы ищут, кто сможет заменить травмированного Гави
Каталонская «Барселона» определилась с кандидатурами футболистов, которых будет пытаться подписать в зимнее трансферное окно на замену надолго выбывшему из-за тяжелой травмы Гави.
По информации Sport.es, «блау-гранас» предпримут попытку вернуть из Катара Марко Верратти, а также переманить из туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо.
Правда, пока не сообщается, попытаются каталонцы подписать кого-то одного из них либо же не против будут заполучить двоих сразу. К слову, Верратти и Рабьо не так давно вместе выступали за ПСЖ, с которым несколько раз стали чемпионами Франции.
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