ФОТО. Одноклубник Зинченко оплатил модульные домики для жертв землетрясения
Букайо Сака обеспечил крышей над головой 255 человек
Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака присоединился к благотворительной организации BigShoe и оплатил постройку 50 модульных домиков для жертв землетрясений в Марокко.
В каждом из помещений есть собственные спальня, кухня, ванная, а также подключено электричество.
«Я был шокирован, когда услышал об ужасном землетрясении в Марокко. Мы относительно быстро нашли способ помочь и смогли дать людям крышу над головой. Дать немного утешения и надежды тем, кто потерял все не по своей вине. Я надеюсь, что 84 семей, а это 255 людей, из которых 89 детей, смогут вернуть часть своей повседневной жизни в этих модульных домиках», – приводит слова Сака издание The Sun.
Напомним, что 8 сентября в регионе Марракеш-Сафи в Марокко произошло ужасное землетрясение, от которого погибли по меньшей мере 1037 человек. Природный катаклизм стал сильнейшим землетрясением в современной истории страны на севере Африки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор пропустил матч с «Алавесом» из-за дискомфорта в ноге
Луис Гарсия Пласа прогнозирует каталонцам место в топ-восьмерке