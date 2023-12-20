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Англия
20 декабря 2023, 14:44 | Обновлено 20 декабря 2023, 14:50
605
0

ФОТО. Одноклубник Зинченко оплатил модульные домики для жертв землетрясения

Букайо Сака обеспечил крышей над головой 255 человек

20 декабря 2023, 14:44 | Обновлено 20 декабря 2023, 14:50
605
0
ФОТО. Одноклубник Зинченко оплатил модульные домики для жертв землетрясения
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака присоединился к благотворительной организации BigShoe и оплатил постройку 50 модульных домиков для жертв землетрясений в Марокко.

В каждом из помещений есть собственные спальня, кухня, ванная, а также подключено электричество.

«Я был шокирован, когда услышал об ужасном землетрясении в Марокко. Мы относительно быстро нашли способ помочь и смогли дать людям крышу над головой. Дать немного утешения и надежды тем, кто потерял все не по своей вине. Я надеюсь, что 84 семей, а это 255 людей, из которых 89 детей, смогут вернуть часть своей повседневной жизни в этих модульных домиках», – приводит слова Сака издание The Sun.

Напомним, что 8 сентября в регионе Марракеш-Сафи в Марокко произошло ужасное землетрясение, от которого погибли по меньшей мере 1037 человек. Природный катаклизм стал сильнейшим землетрясением в современной истории страны на севере Африки.

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Букайо Сака землетрясение благотворительность Арсенал Лондон lifestyle
Источник The Sun
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