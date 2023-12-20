Почетный президент Днепра-1 – о бане: «Йовичевич сделал нам подножку»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза подтвердил информацию СМИ о трансферном бане днепрян.

– Можете подтвердить или опровергнуть информацию о трансферном бане «Днепра-1»?

– Могу подтвердить подтвердить. У нас бан появился после наших юридических разборок с господином Йовичевичем. Это подача от него. Думаю, что мы закроем этот вопрос.

– В этом деле фигурирует только Йовичевич? Или есть еще какие-то другие игроки или тренеры с жалобами?

– Основное – это Йовичевич.

– Вы сказали, что закроете этот вопрос. Какие прогнозы, когда это может случиться? Клуб успеет до начала трансферного окна?

– Думаю, возможно, даже до Нового года закроем. Сейчас у нас аудит идет. Считаю, что Йовичевич сделал нам самую большую подножку. Очень интересно просто. Момент в том, что, знаете, покинул клуб посреди дороги. Потом еще... Есть моменты. Там как раз Йовичевич основная фигура.

– Но «Днепр-1» уверен, что это дело, которое вы спокойно и легко закроете?

– Да. Мы закроем его, конечно. Я сразу знал, что это закончится в его пользу, потому что, как бы, да, мы должны деньги. Но, знаете, нет пока что приговоров за «аморальность поступков».

– Эта ситуация не влияет на трансферные планы «Днепра-1»?

– Нет.

Напомним, хорватский тренер Игор Йовичевич возглавлял «Днепр-1» в период с 2020 по 2022 год, заняв с командой 3-е место в незаконченном сезоне 2021/22. После этого 50-летний специалист со скандалом ушел в донецкий «Шахтер».