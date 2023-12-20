Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почетный президент Днепра-1 – о бане: «Йовичевич сделал нам подножку»
Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 12:47 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:26
1861
5

Почетный президент Днепра-1 – о бане: «Йовичевич сделал нам подножку»

Юрий Береза ​​подтвердил информацию СМИ о трансферном бане днепрян

20 декабря 2023, 12:47 | Обновлено 20 декабря 2023, 13:26
1861
5
Почетный президент Днепра-1 – о бане: «Йовичевич сделал нам подножку»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза подтвердил информацию СМИ о трансферном бане днепрян.

– Можете подтвердить или опровергнуть информацию о трансферном бане «Днепра-1»?

– Могу подтвердить подтвердить. У нас бан появился после наших юридических разборок с господином Йовичевичем. Это подача от него. Думаю, что мы закроем этот вопрос.

– В этом деле фигурирует только Йовичевич? Или есть еще какие-то другие игроки или тренеры с жалобами?

– Основное – это Йовичевич.

– Вы сказали, что закроете этот вопрос. Какие прогнозы, когда это может случиться? Клуб успеет до начала трансферного окна?

– Думаю, возможно, даже до Нового года закроем. Сейчас у нас аудит идет. Считаю, что Йовичевич сделал нам самую большую подножку. Очень интересно просто. Момент в том, что, знаете, покинул клуб посреди дороги. Потом еще... Есть моменты. Там как раз Йовичевич основная фигура.

– Но «Днепр-1» уверен, что это дело, которое вы спокойно и легко закроете?

– Да. Мы закроем его, конечно. Я сразу знал, что это закончится в его пользу, потому что, как бы, да, мы должны деньги. Но, знаете, нет пока что приговоров за «аморальность поступков».

– Эта ситуация не влияет на трансферные планы «Днепра-1»?

– Нет.

Напомним, хорватский тренер Игор Йовичевич возглавлял «Днепр-1» в период с 2020 по 2022 год, заняв с командой 3-е место в незаконченном сезоне 2021/22. После этого 50-летний специалист со скандалом ушел в донецкий «Шахтер».

По теме:
Директор Днепра-1 обвинил Реброва в заангажированности и работе на Шаблия
Директор Днепра-1: «Йовичевич нас кинул, а мы должны были ему денег дать?»
Источник: Днепр-1 получил трансферный бан
чемпионат Украины по футболу Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига Днепр-1 трансферный бан Юрий Береза
Источник Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20 декабря 2023, 00:09 30
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти

Михаил результативно вышел на замену

Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Футбол | 20 декабря 2023, 12:20 0
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч

Каталонский клуб не хочет упускать шанс заработать очень хорошие деньги

Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 19.12.2023, 21:34
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Футбол | 20.12.2023, 06:23
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Футбол | 19.12.2023, 19:52
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Что не говори, а методы руководства остались старые. Что при бене были.
Ответить
+4
Xvalenok03
- Хто винен?
- Невістка
Ответить
+4
Roma Sergeev
Он же ушёл вот мы и решили,что сразу не отдадим положенные ему деньги.. Пусть бегает по судам..
И Вы хотите, чтобы эти дебилы были чемпионами!?? Это колхоз и быдло
Ответить
+1
Алекс 122
Тварь сбежала перед самым сезоном .хотя бы предупредила .как только замешаны извечные сепары кроты то никогда не бывает по другому .жизнь в стиле подонка срны
Ответить
0
Burevestnik
це той тренер якому Шахтьор через сезон дав ногою під зад?   
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 125
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 19
Футбол
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
18.12.2023, 18:20 3
Футбол
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
19.12.2023, 07:20 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
18.12.2023, 23:26 8
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 16
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18.12.2023, 13:20 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем