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Англия
20 декабря 2023, 12:36 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:37
662
1

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ назначил нового коуча. Он конфликтовал с Бензема

Нуну Эшпириту Санту возглавил «Ноттингем Форест»

20 декабря 2023, 12:36 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:37
662
1
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ назначил нового коуча. Он конфликтовал с Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

Португальский футбольный специалист Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером английского «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 49-летнего тренера с «лесниками» будет действовать до конца сезона 2025/26. Нуну Эшпириту Санту уже имеет опыт работы в Английской Премьер-лиге, ведь ранее в течение 4 сезонов возглавлял «Вулверхэмптон», а также недолгое время работал в «Тоттенхэме».

Последним местом работы Нуну стал саудовский «Аль-Иттихад», откуда его уволили, несмотря на неплохие результаты – команда под руководством португальца набирала 2.26 очков за матч. Как сообщают в СМИ, причиной отставки стал конфликт со звездой клуба – Каримом Бензема.

Сейчас «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лесники» набрали 14 очков в 17 матчах чемпионата.

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Нуну Эшпириту Санту Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Карим Бензема назначение тренера
Источник ФК Ноттингем Форест
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Комментарии 1
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pol-55
Ех Санту помилка була йти до Лисого(Д.Леві),а так до цих пір був би з Вулхами,непогано ж получалось.
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