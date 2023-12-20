ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ назначил нового коуча. Он конфликтовал с Бензема

Португальский футбольный специалист Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером английского «Ноттингем Форест», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 49-летнего тренера с «лесниками» будет действовать до конца сезона 2025/26. Нуну Эшпириту Санту уже имеет опыт работы в Английской Премьер-лиге, ведь ранее в течение 4 сезонов возглавлял «Вулверхэмптон», а также недолгое время работал в «Тоттенхэме».

Последним местом работы Нуну стал саудовский «Аль-Иттихад», откуда его уволили, несмотря на неплохие результаты – команда под руководством португальца набирала 2.26 очков за матч. Как сообщают в СМИ, причиной отставки стал конфликт со звездой клуба – Каримом Бензема.

Сейчас «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лесники» набрали 14 очков в 17 матчах чемпионата.