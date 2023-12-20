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  4. Включая экс-тренера Днепра. Названы худшие наставники в истории АПЛ
Англия
20 декабря 2023, 11:36 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:20
611
0

Включая экс-тренера Днепра. Названы худшие наставники в истории АПЛ

Портал FourFourTwo презентовал тренерский рейтинг

20 декабря 2023, 11:36 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:20
611
0
Включая экс-тренера Днепра. Названы худшие наставники в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанде Рамос

Британский футбольный портал FourFourTwo составил реестр худших наставников команд Английской Премьер-лиги.

Возглавил рейтинг нидерландец Франк де Бур. Он в 2017 году в четырех матчах возглавлял «Кристал Пэлас». «Орлы» проиграли все поединки, после чего тренер был уволен. Вторым стал экс-тренер «Саутгемптона» Нейтан Джонс, а третьим — Лес Рид («Чарльтон»).

Четвертым стал бывший тренер «Днепра» Хуанде Рамос за работу в «Тоттенхэме».

Топ-10 рейтинга худших тренеров АПЛ (версия FourFourTwo)

  1. Франк де Бур («Кристал Пэлас»)
  2. Нейтан Джонс («Саутгемптон»)
  3. Лес Рид («Чарльтон»)
  4. Хуанде Рамос («Тоттенхэм»)
  5. Брайан Лоус («Бернли»)
  6. Билли Дэвис («Дерби Каунти»)
  7. Пол Джуэлл («Дерби Каунти»)
  8. Терри Коннор («Вулверхэмптон»)
  9. Стив Уигли («Саутгемптон»)
  10. Роб Брэдли («Суонси»)
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Франк де Бур Хуанде Рамос
Источник FourFourTwo
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