Англия20 декабря 2023, 11:36 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:20
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Включая экс-тренера Днепра. Названы худшие наставники в истории АПЛ
Портал FourFourTwo презентовал тренерский рейтинг
20 декабря 2023, 11:36 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:20
611
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Британский футбольный портал FourFourTwo составил реестр худших наставников команд Английской Премьер-лиги.
Возглавил рейтинг нидерландец Франк де Бур. Он в 2017 году в четырех матчах возглавлял «Кристал Пэлас». «Орлы» проиграли все поединки, после чего тренер был уволен. Вторым стал экс-тренер «Саутгемптона» Нейтан Джонс, а третьим — Лес Рид («Чарльтон»).
Четвертым стал бывший тренер «Днепра» Хуанде Рамос за работу в «Тоттенхэме».
Топ-10 рейтинга худших тренеров АПЛ (версия FourFourTwo)
- Франк де Бур («Кристал Пэлас»)
- Нейтан Джонс («Саутгемптон»)
- Лес Рид («Чарльтон»)
- Хуанде Рамос («Тоттенхэм»)
- Брайан Лоус («Бернли»)
- Билли Дэвис («Дерби Каунти»)
- Пол Джуэлл («Дерби Каунти»)
- Терри Коннор («Вулверхэмптон»)
- Стив Уигли («Саутгемптон»)
- Роб Брэдли («Суонси»)
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