Включая экс-тренера Днепра. Названы худшие наставники в истории АПЛ

Британский футбольный портал FourFourTwo составил реестр худших наставников команд Английской Премьер-лиги.

Возглавил рейтинг нидерландец Франк де Бур. Он в 2017 году в четырех матчах возглавлял «Кристал Пэлас». «Орлы» проиграли все поединки, после чего тренер был уволен. Вторым стал экс-тренер «Саутгемптона» Нейтан Джонс, а третьим — Лес Рид («Чарльтон»).

Четвертым стал бывший тренер «Днепра» Хуанде Рамос за работу в «Тоттенхэме».

Топ-10 рейтинга худших тренеров АПЛ (версия FourFourTwo)