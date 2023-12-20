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Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 11:12 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:13
929
0

Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах

Польский «Лех» подтвердил договоренность о спаринге с «горняками»

20 декабря 2023, 11:12 | Обновлено 20 декабря 2023, 11:13
929
0
Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах
ФК Лех

Познанский «Лех» 25 января сыграет товарищеский матч против донецкого «Шахтера», сообщает официальный сайт польского клуба.

Спарринг состоится в Турции. Отмечается, что «Лех» сыграет 2 контрольных матча в 1 день: сначала против команды из Украины, а затем против словенского «Марибора».

Интересно, что «Шахтер» своих соперников на зимних сборах еще не объявлял.

На зимнюю паузу в чемпионате Украины «Шахтер» ушел на непривычно низком для себя 4-м месте. В активе «горняков» 31 зачетный пункт в матчах Украинской Премьер-лиги, но они сыграли всего 15 поединков (на 2 меньше, чем у представителей лидирующей группы).

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Источник ФК Лех Познань
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