Стал известен первый соперник Шахтера на зимних сборах

Познанский «Лех» 25 января сыграет товарищеский матч против донецкого «Шахтера», сообщает официальный сайт польского клуба.

Спарринг состоится в Турции. Отмечается, что «Лех» сыграет 2 контрольных матча в 1 день: сначала против команды из Украины, а затем против словенского «Марибора».

Интересно, что «Шахтер» своих соперников на зимних сборах еще не объявлял.

На зимнюю паузу в чемпионате Украины «Шахтер» ушел на непривычно низком для себя 4-м месте. В активе «горняков» 31 зачетный пункт в матчах Украинской Премьер-лиги, но они сыграли всего 15 поединков (на 2 меньше, чем у представителей лидирующей группы).