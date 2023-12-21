Испания21 декабря 2023, 20:00 |
4209
0
Бетис – Жирона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву.
21 декабря 2023, 20:00 |
4209
0
21 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.
Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бетис - ЖиронаСмотреть трансляцию
События матча
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 декабря 2023, 16:15 14
Львовские «Карпаты» не поддерживают новое европейское соревнование
Футбол | 21 декабря 2023, 13:45 72
В соревновании примут участие 64 команды
Футбол | 21.12.2023, 20:26
Футзал | 20.12.2023, 21:50
Футбол | 20.12.2023, 21:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.12.2023, 03:45
20.12.2023, 03:40 5
20.12.2023, 15:22 1
21.12.2023, 07:40 16
20.12.2023, 07:05 3
19.12.2023, 21:20 1
20.12.2023, 00:09 30
20.12.2023, 00:01 17