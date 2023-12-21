Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бетис – Жирона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Бетис
21.12.2023 20:00 – 45+ 0 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
21 декабря 2023, 20:00 |
4209
0

Бетис – Жирона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву.

21 декабря 2023, 20:00 |
4209
0
Бетис – Жирона. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.

Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бетис - Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

39’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
По теме:
Лунин – в запасе Реала на матч с Алавесом
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
Бетис – Жирона. Видео голов и обзор (обновляется)
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик смотреть онлайн Бетис
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Футбол | 21 декабря 2023, 16:15 14
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги
Украинский клуб выступил против Европейской Суперлиги

Львовские «Карпаты» не поддерживают новое европейское соревнование

Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбол | 21 декабря 2023, 13:45 72
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги

В соревновании примут участие 64 команды

Четыре гранда АПЛ выступили против Суперлиги. Кто еще молчит?
Футбол | 21.12.2023, 20:26
Четыре гранда АПЛ выступили против Суперлиги. Кто еще молчит?
Четыре гранда АПЛ выступили против Суперлиги. Кто еще молчит?
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Футзал | 20.12.2023, 21:50
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Футбол | 20.12.2023, 21:12
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
20.12.2023, 03:45
Футбол
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
20.12.2023, 03:40 5
Футбол
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22 1
Биатлон
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
ВИДЕО. Игрок из россии Головин исподтишка ударил соперника и был удален
21.12.2023, 07:40 16
Футбол
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
«Слезы нефтяной компании... Спасибо, Миша!» Фаны Челси оценили игру Мудрика
20.12.2023, 07:05 3
Футбол
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
ФОТО. Фьюри показал спарринг-партнера, с которым готовится к бою с Усиком
19.12.2023, 21:20 1
Бокс
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
20.12.2023, 00:09 30
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем