21 декабря состоится матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGО.

Бетис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция