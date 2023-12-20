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Испания
20 декабря 2023, 09:53 | Обновлено 20 декабря 2023, 09:54
369
0

17-летний Эндрик обозначил амбициозные цели после перехода в Реал

Вундеркинд в предвкушении переезда в Мадрид

20 декабря 2023, 09:53 | Обновлено 20 декабря 2023, 09:54
369
0
17-летний Эндрик обозначил амбициозные цели после перехода в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

17-летний бразильский вундеркинд Эндрик сможет полноценно считаться игроком «Реала» только с июля 2024 года, но уже сейчас юный футболист обозначил амбициозные цели, которые ставит перед собой в мадридском клубе.

«Когда в команде есть игроки высокого уровня – она будет развиваться лучше и сможет побеждать с таким подходом, правильно? Поэтому пусть будет сделано то, что лучше для «Реала» и всей команды. Просто хочу быть счастливым, играя в свой футбол, как мне всегда хотелось. Конечно, если смогу играть вместе с Винисиусом, Родриго или Мбаппе – это будет что-то очень хорошее. Но Перес и его окружение знают, что делать, что будет лучше для клуба. В «Реале» я хотел бы выиграть пять трофеев Лиги чемпионов и 10 титулов Ла Лиги», – поделился Эндрик в интервью The Athletic.

Отметим, что, выступая за «Палмейрас», форвард провел в сезоне-2023 во всех турнирах 53 матча, в которых забил 14 мячей и отдал 1 голевую передачу.

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Эндрик Реал Мадрид Палмейрас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов
Источник The Athletic
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