Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа пожаловался на неуважение к себе в сборной Бельгии
Бельгия
20 декабря 2023, 09:39 |
836
0

Куртуа пожаловался на неуважение к себе в сборной Бельгии

Вратарь извинился перед болельщиками за недавний конфликт в национальной команде

20 декабря 2023, 09:39 |
836
0
Куртуа пожаловался на неуважение к себе в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о том, что ему не нравится, как ведет себя тренерский штаб национальной команды, а также отметил, что в клубе к нему совершенно иное уважительное отношение.

«Это было неправильное решение – уйти после матча против Австрии. Я хотел бы извиниться перед командой, особенно перед болельщиками. И капитанство здесь ни при чем. Вся эта история гораздо сложнее. Если бы это касалось сугубо капитанской должности, я бы подал в отставку еще в марте. Кевин (Де Брюйне. – Прим.)? Без проблем. Я был единственным из трех присутствующих капитанов, а тренер сборной ни разу со мной не разговаривал. Только за минуту до тренировки спросил, как обстоят дела в Мадриде, и все. В «Реале» меня уважают все в клубе. С Бельгией я этого не чувствую...» – отметил голкипер.

По теме:
Реал нашел в Жироне замену для многолетнего лидера
17-летний Эндрик обозначил амбициозные цели после перехода в Реал
Алаба перенес операцию. Пропускает остаток сезона и Евро-2024
Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Реал Мадрид
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Футбол | 19 декабря 2023, 12:12 9
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы

Есть высокая вероятность того, что испанский голкипер покинет Мадрид летом

Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
Футбол | 19 декабря 2023, 13:39 20
Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка

Для футболиста в приоритете переход в европейский чемпионат

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Какой план? Спать, спать и еще раз спать!»
Футбол | 20.12.2023, 05:37
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Какой план? Спать, спать и еще раз спать!»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Какой план? Спать, спать и еще раз спать!»
Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Футбол | 20.12.2023, 07:39
Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Мудрик утешил защитника Ньюкасла, благодаря ошибке которого он забил
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20.12.2023, 00:09
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
18.12.2023, 18:20 3
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
18.12.2023, 22:56 1
Футбол
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18.12.2023, 13:20 37
Футбол
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 23:17
Футбол
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
Букмекеры выставили коэффициенты на матч ЛЕ Шахтер – Марсель. Кто фаворит?
18.12.2023, 16:10 5
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем