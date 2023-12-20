Куртуа пожаловался на неуважение к себе в сборной Бельгии
Вратарь извинился перед болельщиками за недавний конфликт в национальной команде
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о том, что ему не нравится, как ведет себя тренерский штаб национальной команды, а также отметил, что в клубе к нему совершенно иное уважительное отношение.
«Это было неправильное решение – уйти после матча против Австрии. Я хотел бы извиниться перед командой, особенно перед болельщиками. И капитанство здесь ни при чем. Вся эта история гораздо сложнее. Если бы это касалось сугубо капитанской должности, я бы подал в отставку еще в марте. Кевин (Де Брюйне. – Прим.)? Без проблем. Я был единственным из трех присутствующих капитанов, а тренер сборной ни разу со мной не разговаривал. Только за минуту до тренировки спросил, как обстоят дела в Мадриде, и все. В «Реале» меня уважают все в клубе. С Бельгией я этого не чувствую...» – отметил голкипер.
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