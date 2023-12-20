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  4. «Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова
Италия
20 декабря 2023, 10:06 |
609
2

«Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова

Яцек Кулиг – об полузащитника донецкого «Шахтера»

20 декабря 2023, 10:06 |
609
2
«Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Футбольный скаут Яцек Кулиг оценил игру 21-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова и назвал его сильные стороны.

«Украинский талант донецкого «Шахтера» Георгий Судаков – умный плеймейкер, он демонстрирует скорость и ловкость, у него высокий футбольный интеллект, прекрасное видение поля и навыки паса. Украинец умеет отлично обращаться с мячом и показывает хороший дриблинг.

Судаков – это один из лучших украинских талантов последних лет. Я считаю, что он мог бы играть так хорошо, как Виктор Цыганков и Артем Довбик», – сказал футбольный скаут.

21-летний Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Артем Довбик Виктор Цыганков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Twitter
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DaVinci
А чого не як Мудрик?)
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Алекс 122
Потенциал есть но с ним нужно работать 
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