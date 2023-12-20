«Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова
Яцек Кулиг – об полузащитника донецкого «Шахтера»
Футбольный скаут Яцек Кулиг оценил игру 21-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова и назвал его сильные стороны.
«Украинский талант донецкого «Шахтера» Георгий Судаков – умный плеймейкер, он демонстрирует скорость и ловкость, у него высокий футбольный интеллект, прекрасное видение поля и навыки паса. Украинец умеет отлично обращаться с мячом и показывает хороший дриблинг.
Судаков – это один из лучших украинских талантов последних лет. Я считаю, что он мог бы играть так хорошо, как Виктор Цыганков и Артем Довбик», – сказал футбольный скаут.
21-летний Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».
Heorhii Sudakov:— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) December 19, 2023
- advanced/roaming playmaker
- quick & agile
- highly technical & creative
- superb vision & passing skills
- great footwork & close control in tight spaces & top speed
- skillful dribbler & carrier
- exquisite first touch
- good set-piece taker
- operates… pic.twitter.com/PW4gK1WnV5
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