«Мог бы играть на уровне Довбика и Цыганкова». Скаут оценил игру Судакова

Футбольный скаут Яцек Кулиг оценил игру 21-летнего полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова и назвал его сильные стороны.

«Украинский талант донецкого «Шахтера» Георгий Судаков – умный плеймейкер, он демонстрирует скорость и ловкость, у него высокий футбольный интеллект, прекрасное видение поля и навыки паса. Украинец умеет отлично обращаться с мячом и показывает хороший дриблинг.

Судаков – это один из лучших украинских талантов последних лет. Я считаю, что он мог бы играть так хорошо, как Виктор Цыганков и Артем Довбик», – сказал футбольный скаут.

21-летний Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».