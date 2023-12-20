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20 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 20 декабря 2023, 07:01
1194
3

Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?

Английский форвард Гарри Кейн в текущем сезоне Бундеслиги забил 20 мячей

20 декабря 2023, 06:23 | Обновлено 20 декабря 2023, 07:01
1194
3
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) стал английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 20 голов (40 очков для рейтинга).

Второе место занимает нигерийский форвард Акор Адамс (36.5 баллов). 23-летний нападающий забил 15 мячей за норвежский «Лиллестрем» (с коэффициентом 1.5 = 22.5 очка) и добавил еще 7 голов за французский клуб «Монпелье» (умножается на 2 = 14 пунктов).

36 очков имеет норвежский форвард Амаль Пеллегрино, который забил за «Буде-Глимт» 24 гола (с коэффициентом 1.5). Однако чемпионат Норвегии уже закончился.

4-ю позицию делят гвинеец Серу Гирасси из «Штутгарта» и лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе (16 мячей, 32 очка).

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд (обладатель Золотой бутсы прошлого сезона) забил 14 голов (28 очков) и занимает 7-е место, позади Лаутаро Мартинеса из И«нтера» (15 мячей, 30 очков)

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Положение на 20 декабря 2023 года

ВИДЕО. 20 голов Гарри Кейна в Бундеслиге

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Золотая бутса Штутгарт Монпелье Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Буде-Глимт Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Амаль Пеллегрино Серу Гирасси Лаутаро Мартинес Интер Милан
Источник Sport.ua
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