Наполи – Фрозиноне – 0:4. Гайд, как опозориться с Осимхеном и Хвичей. Видео
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19 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Наполи» и «Фрозиноне». Игра завершилась сенсационно победой гостей со счетом 4:0.
Голами за «канареек» отличились Энцо Барренечеа (65), Джузеппе Казо (70), Валид Чеддира (90+1) и Абду Харруи (90+5).
Лидеры действующих чемпионов Италии Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия начали поединок на скамейке запасных, но появились на поле на 63-й минуте, еще до первого пропущенного.
Кубок Италии. 1/8 финала. 19 декабря
Наполи – Фрозиноне – 0:4
Голы: Барренечеа, 65, Казо, 70, Чеддира, 90+1, Харруи, 90+5
Видео голов и обзор матча:
События матча
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