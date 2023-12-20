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Кубок Италии
Наполи
19.12.2023 22:00 – FT 0 : 4
Фрозиноне
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 декабря 2023, 02:54 |
89
0

Наполи – Фрозиноне – 0:4. Гайд, как опозориться с Осимхеном и Хвичей. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии

20 декабря 2023, 02:54 |
89
0
Наполи – Фрозиноне – 0:4. Гайд, как опозориться с Осимхеном и Хвичей. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Наполи» и «Фрозиноне». Игра завершилась сенсационно победой гостей со счетом 4:0.

Голами за «канареек» отличились Энцо Барренечеа (65), Джузеппе Казо (70), Валид Чеддира (90+1) и Абду Харруи (90+5).

Лидеры действующих чемпионов Италии Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия начали поединок на скамейке запасных, но появились на поле на 63-й минуте, еще до первого пропущенного.

Кубок Италии. 1/8 финала. 19 декабря

Наполи – Фрозиноне – 0:4

Голы: Барренечеа, 65, Казо, 70, Чеддира, 90+1, Харруи, 90+5

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Абду Арруи (Фрозиноне).
90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Валид Чеддира (Фрозиноне).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джузеппе Касо (Фрозиноне).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Барренечеа (Фрозиноне).
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Фрозиноне Наполи видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Серия A Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Кубок Италии по футболу
Источник Sport.ua
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