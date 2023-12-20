19 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии между командами «Наполи» и «Фрозиноне». Игра завершилась сенсационно победой гостей со счетом 4:0.

Голами за «канареек» отличились Энцо Барренечеа (65), Джузеппе Казо (70), Валид Чеддира (90+1) и Абду Харруи (90+5).

Лидеры действующих чемпионов Италии Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия начали поединок на скамейке запасных, но появились на поле на 63-й минуте, еще до первого пропущенного.

Кубок Италии. 1/8 финала. 19 декабря

Наполи – Фрозиноне – 0:4

Голы: Барренечеа, 65, Казо, 70, Чеддира, 90+1, Харруи, 90+5

Видео голов и обзор матча: