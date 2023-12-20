ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря

В среду, 20 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Барселона – Альмерия

1.17 – 9.75 – 17.50

21:30 Байер – Бохум

1.20 – 8.50 – 15.50

21:30 Вольфсбург – Бавария

8.25 – 6.02 – 1.37

22:00 Ливерпуль – Вест Хэм

1.44 – 5.10 – 6.60