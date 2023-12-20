Другие новости20 декабря 2023, 02:13 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
Важные события во всех видах спорта
20 декабря 2023, 02:13 |
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В среду, 20 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Барселона – Альмерия
21:30 Байер – Бохум
21:30 Вольфсбург – Бавария
22:00 Ливерпуль – Вест Хэм
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