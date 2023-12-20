Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
Другие новости
20 декабря 2023, 02:13 |
22
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря

Важные события во всех видах спорта

20 декабря 2023, 02:13 |
22
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В среду, 20 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Барселона – Альмерия

Favbet 1.17 – 9.75 – 17.50

21:30 Байер – Бохум

Favbet 1.20 – 8.50 – 15.50

21:30 Вольфсбург – Бавария

Favbet 8.25 – 6.02 – 1.37

22:00 Ливерпуль – Вест Хэм

Favbet 1.44 – 5.10 – 6.60

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 декабря
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Футбол | 19 декабря 2023, 12:12 9
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы

Есть высокая вероятность того, что испанский голкипер покинет Мадрид летом

Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
Футбол | 19 декабря 2023, 13:39 20
Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка

Для футболиста в приоритете переход в европейский чемпионат

Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ
Футбол | 20.12.2023, 02:22
Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ
Чемпионы в списке. Обнародован рейтинг самых больших сенсаций в истории ЧМ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Футбол | 19.12.2023, 21:34
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20.12.2023, 00:09
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
18.12.2023, 18:20 3
Футбол
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
«Хотели Марсель». Зубков рассказал о реакции Шахтера на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 23:17
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 3
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
18.12.2023, 23:26 7
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 124
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем