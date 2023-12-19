Источник: Жузеп Гвардиола внимательно следит за игрой футболиста Жироны

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола внимательно следит за игрой каталонской «Жироны» в этом сезоне, сообщает испанское издание Fichajes.

В частности, испанский специалист наблюдает за прогрессом бразильского правого защитника Яна Коуту, который принадлежит «горожанам», а за «жиронцев» играет на правах аренды. Летом 2024 года он должен вернуться в британский гранд.

Источник отмечает, что Гвардиола уже сейчас думает о будущем 21-летнего футболиста, и, похоже, склоняется к тому, чтобы дать ему шанс в следующем сезоне.

В этой кампании Ян Коуту провел 16 матчей в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 5 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется «Милан».