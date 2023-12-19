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  4. Что с Миколенко? Состав Эвертона на матч Кубка лиги
Англия
19 декабря 2023, 20:51 |
936
0

Что с Миколенко? Состав Эвертона на матч Кубка лиги

Украинский защитник остался вне заявки

19 декабря 2023, 20:51 |
936
0
Что с Миколенко? Состав Эвертона на матч Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В 21:45 начнется матч четвертьфинала Кубка английской лиги между Эвертоном и Фулхэмом. Украинский защитник Виталий Миколенко остался вне заявки на встречу.

Миколенко из-за небольшого повреждения пропустил минувший матч команды в АПЛ. Судя по всему, игрок восстановиться не успел.

В нынешнем сезоне Виталий провел 15 матчей и забил 2 гола.

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Виталий Миколенко Эвертон Фулхэм Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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