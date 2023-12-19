Англия19 декабря 2023, 20:51 |
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Что с Миколенко? Состав Эвертона на матч Кубка лиги
Украинский защитник остался вне заявки
19 декабря 2023, 20:51 |
936
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В 21:45 начнется матч четвертьфинала Кубка английской лиги между Эвертоном и Фулхэмом. Украинский защитник Виталий Миколенко остался вне заявки на встречу.
Миколенко из-за небольшого повреждения пропустил минувший матч команды в АПЛ. Судя по всему, игрок восстановиться не успел.
В нынешнем сезоне Виталий провел 15 матчей и забил 2 гола.
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