Что с Миколенко? Состав Эвертона на матч Кубка лиги

В 21:45 начнется матч четвертьфинала Кубка английской лиги между Эвертоном и Фулхэмом. Украинский защитник Виталий Миколенко остался вне заявки на встречу.

Миколенко из-за небольшого повреждения пропустил минувший матч команды в АПЛ. Судя по всему, игрок восстановиться не успел.

В нынешнем сезоне Виталий провел 15 матчей и забил 2 гола.