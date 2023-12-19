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  4. Президент Полесья: «Житомир мечтает принять еврокубки и сборную Украины»
Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 19:47 |
549
0

Президент Полесья: «Житомир мечтает принять еврокубки и сборную Украины»

Клуб хочет построить новую арену в городе

19 декабря 2023, 19:47 |
549
0
Президент Полесья: «Житомир мечтает принять еврокубки и сборную Украины»
ФК Полесье

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич надеется, что на новой арене клуба, которую планируют начать строить в ближайшее время, в будущем смогут проводиться матчи еврокубков и сборной Украины.

«Мы запланировали строительство мультифункционального современного стадиона, учитывающего требования УЕФА и потребности футбольного клуба. Еще один стадион для Житомира, тем более такой – прекрасно. Город мечтает принять матч национальной сборной Украины, еврокубки».

«Работы мы начнем уже в следующем году. Ориентировочная вместимость стадиона – 10-12 тысяч зрителей».

«У него будет много инновационных решений для удобства зрителей и участников матча», – сказал Буткевич.

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Полесье Житомир Геннадий Буткевич Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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