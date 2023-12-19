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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 19:28 |
222
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Игроки привыкли к обстрелам Кривого Рога. Мы остаемся»

Команда готова оставаться в своем городе

19 декабря 2023, 19:28 |
222
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Игроки привыкли к обстрелам Кривого Рога. Мы остаемся»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, что игроки команды, в том числе легионеры, уже привыкли к тому, что российские террористы обстреливают Кривой Рог ракетами и дронами.

Однако команда не планирует покидать свой город.

«Все ребята, которые являются игроками «Кривбасса», уже к этому привыкли и никаких проблем с тем, что есть воздушные тревоги и взрывы нет. Начиная с прошлого года, мы как были в Кривом Роге, так и остаемся. Как работали, так и работаем. Другого варианта у нас нет».

«Да и мы сами не хотим играть где-то там. Мы ведь – «Кривбасс» (Кривой Рог), поэтому должны работать и играть в Кривом Роге, перед нашими болельщиками», – сказал Вернидуб.

Команда завершила первую часть сезона УПЛ на первой позиции.

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российско-украинская война Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига
Источник UA-Football
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KIEWADIM
Да, це песец( жахлива , кончена наша реальність
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