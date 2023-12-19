Лига Европы19 декабря 2023, 17:53 | Обновлено 19 декабря 2023, 18:16
337
0
Руководитель Марселя: «Шахтер в группе обыграл Барсу. Тяжелый жребий»
Папен оценил жребий команды в еврокубках
19 декабря 2023, 17:53 | Обновлено 19 декабря 2023, 18:16
337
0
Один из руководителей «Марселя» и известный в прошлом игрок Жан-Пьер Папен надеется, что французская команда через два месяца будет в хорошей форме для противостояния «Шахтеру» в плей-офф Лиги Европы.
«Тяжелый жребий, потому что у «Шахтера» большой опыт в еврокубках. Они в сложной группе Лиги чемпионов обыграли «Барселону», выглядели хорошо. Нам могли выпасть и другие сильные команды».
«Уверен, на нашем стадионе это будет магическое противостояние», — сказал Папен.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 декабря 2023, 15:05 14
Теперь самым дорогим украинским игроком является Александр Зинченко
Футбол | 18 декабря 2023, 18:45 0
Президент «сливочных» поддерживает обоих вратарей
Футбол | 19.12.2023, 17:52
Футбол | 19.12.2023, 00:25
Футбол | 18.12.2023, 22:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
18.12.2023, 08:20 12
18.12.2023, 23:26 7
18.12.2023, 19:15 2
18.12.2023, 18:20 3
18.12.2023, 16:01 18
19.12.2023, 00:21