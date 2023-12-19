Руководитель Марселя: «Шахтер в группе обыграл Барсу. Тяжелый жребий»

Один из руководителей «Марселя» и известный в прошлом игрок Жан-Пьер Папен надеется, что французская команда через два месяца будет в хорошей форме для противостояния «Шахтеру» в плей-офф Лиги Европы.

«Тяжелый жребий, потому что у «Шахтера» большой опыт в еврокубках. Они в сложной группе Лиги чемпионов обыграли «Барселону», выглядели хорошо. Нам могли выпасть и другие сильные команды».

«Уверен, на нашем стадионе это будет магическое противостояние», — сказал Папен.

Команды сыграют 15 и 22 февраля.